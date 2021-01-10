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10 січня 2021, 09:59 187

Вибух газу на Полтавщині: ситуація контрольована, починається відновлення газопостачання

10 січня 2021, 09:59 187
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Голова ОДА провів засідання Оперативного штабу на місці вибуху
Голова ОДА провів засідання Оперативного штабу на місці вибуху
Фото: Facebook
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Голова Полтавської обласної адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що наразі на місці вибуху газопроводу у Лубенському районі ситуація контрольована та триває технічний процес стравлювання газу.

Як передає RegioNews, про це голова ОДА написав у Facebook.

Провели засідання Оперативного штабу на місці вибуху газопроводу в Лубенському районі. Ситуація контрольована. Зараз триває технічний процес стравлювання газу", - зазначив Синєгубов.

За його словами, за кілька годин фахівці розпочнуть поступово відновлювати газопостачання населених пунктів в обхід зруйнованої ділянки газопроводу. Працівники соціальних служб і рятувальники здійснюють оповіщення жителів про заходи безпеки.

Синєгубов також подякував усім службам за злагоджену та професійну роботу.

Нагадаємо, 9 січня в місті Лубни на Полтавщині стався потужний вибух газопроводу, на місці аварії почалася пожежа, були задіяні всі аварійні служби.

Причиною масштабного вибуху на газопроводі під Лубнами Полтавської області стала розгерметизація магістрального газогону.

газ вибух Олег Синєгубов рятувальники Полтавська область
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