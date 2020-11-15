У Полтаві зафіксували провокації проти кандидата у мери від "Слуги народу"

Політичні опоненти Сергія Іващенка під виглядом його команди розклеювали агітки у багатоповерхівках

Політичні опоненти Сергія Іващенка під виглядом його команди розклеювали агітки у багатоповерхівках

Фото: пресслужба політичного штабу Сергія Іващенка

Напередодні другого туру виборів міського голови Полтави, опоненти та фальсифікатори, під виглядом «Команди Змін» Сергія Іващенка розклеювали агітки на під’їздах багатоповерхівок.

Про це повідомили у пресслужбі політичного штабу Сергія Іващенка.

У ніч із 13 на 14 листопада політичний штаб почав отримувати десятки фотографій з подібними провокаціям. Листівки наклеїли на двері будинків у великій кількості й таким чином, щоб відірвати було максимально важко.

Члени команди Сергія Іващенка також знайшли розкидані листівки у дворах та на лавках. Тож представники "Команди Змін" 14 листопада виїхали на прибирання територій після такого свавілля.

Сам Сергій Іващенко повідомив, що звернувся до правоохоронних органів, аби знайти організаторів провокації.

Нагадаємо, другий тур виборів мера у Полтаві відбудеться 22 листопада. Суперником Сергія Іващенка буде колишній мер Полтави Олександр Мамай.

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