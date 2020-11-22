В Полтаве неизвестные порезали шины автомобилей, припаркованных вблизи избирательных участков
В Полтаве неизвестные хулиганы режут шины автомобилей, которые припаркованы вблизи избирательных участков.
Об этом говорится в сообщении Facebook-сообщества "Полтаве змины", пишет RegioNews.
Внимание! Возле некоторых избирательных участков фиксируют, как неизвестные режут шины машин. В частности, такое произошло на УИК на ул.Курчатова, 8/9, и на 32 школе, - сообщают очевидцы.
Также известно, что в последнем случае колеса порезали наблюдателю "Команды змин".
Внимание! Возле некоторых избирательных участков фиксируют как неизвестные режут шины машин. В частности, такое произошло на УИК на...Posted by Изменения Полтаве on Sunday, November 22, 2020
Напомним, в Полтаве журналисты обнаружили схему подкупа избирателей в пользу Мамая.
Ранее в Полтаве зафиксировали провокации против кандидата в мэры от "Слуги народа" Сергея Иващенко и его "Команды змин".