У Полтаві журналісти виявили схему підкупу виборців на користь Мамая

У Полтаві була побудована "сітка” масового підкупу виборців

У Полтаві була побудована "сітка” масового підкупу виборців

Фото: із відкритих джерел

19 листопада на YouTube-каналі “Передвиборчі махінації” з’явився ролик, у якому автори викрили розгалужену “сітку” кандидата в мери Олександра Мамая.

Про це повідомляє інтернет-видання "Полтавщина”, передає RegioNews.

За даними журналістів, принцип роботи цієї схеми наступний: централізовано до офісу партії "За майбутнє”, який розташований за адресою вул. Незалежності, 1Б, доставляють вантаж у вигляді запакованих коробок.

Потім, виходячи зі штабу партії, люди в руках тримають вже іменні пакети Мамая. Далі їх розвозять за адресами, вкладаючи в кожен пакет білі конверти.

Окрім того, 17 листопада в фейсбук-спільноту "У Полтаві" опублікували дані 30 тисяч полтавців, із персональними адресами, номерами телефонів, і десятками записаних телефонних дзвінків. У розмовах люди визнають, що є "учасниками соціальної програми "Фонду Мамая" та називають дати отримання подарунків, а деякі, і прізвища їх координаторів. Із розмов зрозуміло, що значна частина людей недоотримала "допомоги", чи то фінансової, чи то продуктової, про що в дзвінку, начебто, з’ясовують члени команди Мамая”, - пише інтернет-видання.

Зазначається, що оприлюднення персональних даних викликало ажіотаж з боку прихильників Мамая та його політичних союзників, з огляду на коментарі та реакції в соцмережах.

Але ніхто й не спростовував сам факт наявності "сітки". Натомість, обурення викликав факт оприлюднення чутливих даних”, - йдеться в статті.

Правоохоронці вже зацікавилися наявністю сітки з персональними даними полтавців. На це також звернув увагу голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов під час наради з правоохоронними органами щодо проведення виборів.

Була опублікована інформація, яка насторожує й змушує замислитися над можливою фальсифікацією, яка планувалася й готувалася. Але, ми маємо це обов’язково враховувати й вжити всіх невідкладних заходів, щоб цього не допустити”, - сказав голова ОДА.

Нагадаємо, цієї неділі обиратимуть мерів Львова, Черкас, Дніпра та ще восьми міст - ЦВК.

Раніше у Полтаві "злили” в мережу персональні дані 34 тисяч мешканців.