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15 октября 2020, 20:08 3

В Полтаве последняя сессия облсовета нынешнего созыва не состоится

15 октября 2020, 20:08 3
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Многие депутаты находятся на самоизоляции из-за COVID-19
Многие депутаты находятся на самоизоляции из-за COVID-19
Фото: Полтавщина
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Последняя сессия Полтавского областного совета не состоится из-за коронавируса.

Об этом в соцсетях сообщил председатель Полтавского облсовета Александр Беленький, пишет RegioNews.

Завтра, 16 октября, должна была состояться последняя сессия Полтавского областного совета седьмого созыва. Она бы была итоговой перед местными выборами.

Однако сессию завтра не будут проводить, потому что многие депутаты находятся в самоизоляциииз-за коронавируса.

Напомним, Полтава и Черновцы с понедельника попадают в "красную” зону карантина.

Полтавский облсовет Полтава Полтавская область коронавирус депутаты сессия самоизоляция
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