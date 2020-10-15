В Полтаве последняя сессия облсовета нынешнего созыва не состоится
Многие депутаты находятся на самоизоляции из-за COVID-19
Многие депутаты находятся на самоизоляции из-за COVID-19
Последняя сессия Полтавского областного совета не состоится из-за коронавируса.
Об этом в соцсетях сообщил председатель Полтавского облсовета Александр Беленький, пишет RegioNews.
Завтра, 16 октября, должна была состояться последняя сессия Полтавского областного совета седьмого созыва. Она бы была итоговой перед местными выборами.
Однако сессию завтра не будут проводить, потому что многие депутаты находятся в самоизоляциииз-за коронавируса.
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