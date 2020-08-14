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14 августа 2020, 20:21 1

Прокуратура установила виновного во взрыве в полтавском офисе "ОПЗЖ"

14 августа 2020, 20:21 1
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Виновному лицу сообщено о подозрении
Виновному лицу сообщено о подозрении
Фото: МВД
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Досудебное расследование продолжается.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Полтавской области.

За процессуального руководства прокуратуры Полтавской области местному жителю сообщено о подозрении в законченном покушении на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей (ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.

Как известно, 3 июля 2020 года подозреваемый бросил в открытое окно помещения, в котором расположена полтавская ячейка ОПЗЖ, гранату. В результате взрыва сотрудница офиса получила телесные повреждения.

Полтава ОПЗЖ взрыв прокуратура преступление подозрение Граната
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