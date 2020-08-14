На Донбасі місцевий депутат постачав бойовикам зброю

Зараз він оголошений в розшук

Зараз він оголошений в розшук

Фото з відкритих джерел

Прокуратура Донецької області заочно повідомила про підозру депутату Ясинуватської міської ради Донецької області, який підозрюється у незаконному озброєнні формування "Восток".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу прокуратури.

Слідство встановило, що влітку 2014 року підозрюваний, який також був одним із засновників і гендиректором підприємства на окупованих територіях, розпорядився виготовляти на підприємстві протитанкові загородження і встановлювати на вантажних автомобілях бандформування "Восток" спарених зенітних установок ЗУ-23-2 калібру 23 мм.

"Отже, підозрюваний брав безпосередню участь в модернізації військового складу незаконного збройного формування "Восток", яке під контролем РФ воювало проти Збройних Сил України та інших військових підрозділів в період проведення АТО", – йдеться в повідомленні прокуратури.

Підозру повідомлено за ч. 3 ст. 110-2 КК України – депутата підозрюють у фінансуванні дій, скоєних з метою насильницької зміни і повалення конституційного ладу, зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених за попередньою змовою групою осіб, з корисливих спонукань.

На цей момент місце розташування підозрюваного не встановлено, він оголошений в розшук.

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