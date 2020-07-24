На Харківщині злочинці викрали чоловіка і вимагали за нього $20 тисяч

До спецоперації їз їх затримання залучили бійців КОРДу

До спецоперації їз їх затримання залучили бійців КОРДу

Фото: Нацполіція

В Харківської області чоловіка викрали учасники етнічної злочинної групи і вимагали за його звільнення 20 тисяч доларів.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, передає RegioNews.

Зловмисники приїхали до будинку 39-річного чоловіка та почали вимагати в нього неіснуючий борг. Потерпілий відмовився передати кошти вимагачам, оскільки, за його словами, жодних боргових зобов’язань не мав", - йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, учасники групи почали погрожувати йому побиттям, а потім примусово посадили в авто та повезли в невідомому напрямку. Батькові потерпілого сказали, що повернуть сина за викуп 20 тисяч доларів.

Злочинців затримали під час передачі коштів, до спецоперації залучили бійців КОРДу.

Усі троє фігурантів – учасники етнічної організованої групи віком від 28 до 39 років, мешканці Харківської області. Усі були судимі за побиття та майнові злочини. За місцем проживання зловмисників та їх близького оточення проходять обшуки", - повідомили правоохоронці.

Затриманим готують повідомлення про підозру за фактом незаконного позбавлення волі або викрадення людини. Їм загрожує до 7 років ув’язнення.

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