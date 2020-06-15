Адвокат Дубінського заявила, що нардеп не планує отримувати громадянства іншої країни

за словами адвоката, Дубінський цікавився питанням подвійного громадянства, проводячи журналістські розслідування

за словами адвоката, Дубінський цікавився питанням подвійного громадянства, проводячи журналістські розслідування

Фото: Вікіпедія

Адвокат нардепа-керівника київського партійного осередку«Слуги народу» Олександра Дубінського Тетяна Костіна заявила, що нардеп «не мав, не має і не планує отримувати» громадянства іншої країни.

Про це Тетяна Костіна заявила на пресконференції, пише RegioNews.

Водночас на уточнення, чи намагався Дубінський отримати румунський паспорт ще до депутатства, адвокатка не відповіла.

Костіна натякнула, що Олександр Дубінський досліджував питання отримання іноземного громадянства як журналіст.

Єдине, що можу підтвердити із того, що було опубліковано за весь цей час — це те, що Дубінський дійсно займався, коли був журналістом, журналістськими розслідуваннями. Деякі були безпосередньо пов’язані з питаннями отримання громадянства іноземних держав громадянами України та тими проблемами, які виникають навколо цієї теми", — зауважила вона.

Нагадаємо, нещодавно нардеп попереднього скликання Сергій Лещенко повідомив, що Олександр Дубінський отримав румунське громадянство, його прохання задовольнив Національний орган по громадянству Румунії.