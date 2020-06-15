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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
15 червня 2020, 11:33 18

"Слуга народу" може висунути відомого медика в мери Дніпра

15 червня 2020, 11:33 18
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У партії вважають, що медики зараз мають високі рейтинги
У партії вважають, що медики зараз мають високі рейтинги
Фото: wikipedia
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Під час місцевих виборів на посаду міського голови Дніпра правляча партія "Слуга народу" може висунути головного лікаря Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова Сергія Риженко.

Про це повідомляє "РБК-Україна", передає RegioNews.

Таким чиновм, у "Слузі народу" вирішили вдатися до нестандартних рішень через високі рейтинги чинних мерів Києва, Дніпра, Харкова, Одеси і Львова.

Саме тому, за інформацією видання, на посаду мера Києва від правлячої партії хочуть висунути головного санітарного лікаря Віктора Ляшка.

Сергій Риженко - заслужений лікар України. Доктор медичних наук, професор. Колишній головний державний санітарний лікар України. Зараз - головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім.Мечникова.

Наразі він ще не прокоментував імовірність участі в місцевих виборах від "Слуги народу".

Нагадаємо, раніше на вулицях Дніпра розклеїли портрети чиновників команди міського голови Бориса Філатова із зазначенням їхніх професійних орієнтирів і досягнень.

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