"Слуга народу" може висунути відомого медика в мери Дніпра

У партії вважають, що медики зараз мають високі рейтинги

У партії вважають, що медики зараз мають високі рейтинги

Фото: wikipedia

Під час місцевих виборів на посаду міського голови Дніпра правляча партія "Слуга народу" може висунути головного лікаря Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова Сергія Риженко.

Про це повідомляє "РБК-Україна", передає RegioNews.

Таким чиновм, у "Слузі народу" вирішили вдатися до нестандартних рішень через високі рейтинги чинних мерів Києва, Дніпра, Харкова, Одеси і Львова.

Саме тому, за інформацією видання, на посаду мера Києва від правлячої партії хочуть висунути головного санітарного лікаря Віктора Ляшка.

Сергій Риженко - заслужений лікар України. Доктор медичних наук, професор. Колишній головний державний санітарний лікар України. Зараз - головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім.Мечникова.

Наразі він ще не прокоментував імовірність участі в місцевих виборах від "Слуги народу".

Нагадаємо, раніше на вулицях Дніпра розклеїли портрети чиновників команди міського голови Бориса Філатова із зазначенням їхніх професійних орієнтирів і досягнень.