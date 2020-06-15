"Слуга народу" може висунути відомого медика в мери Дніпра
Під час місцевих виборів на посаду міського голови Дніпра правляча партія "Слуга народу" може висунути головного лікаря Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова Сергія Риженко.
Про це повідомляє "РБК-Україна", передає RegioNews.
Таким чиновм, у "Слузі народу" вирішили вдатися до нестандартних рішень через високі рейтинги чинних мерів Києва, Дніпра, Харкова, Одеси і Львова.
Саме тому, за інформацією видання, на посаду мера Києва від правлячої партії хочуть висунути головного санітарного лікаря Віктора Ляшка.
Сергій Риженко - заслужений лікар України. Доктор медичних наук, професор. Колишній головний державний санітарний лікар України. Зараз - головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім.Мечникова.
Наразі він ще не прокоментував імовірність участі в місцевих виборах від "Слуги народу".
Нагадаємо, раніше на вулицях Дніпра розклеїли портрети чиновників команди міського голови Бориса Філатова із зазначенням їхніх професійних орієнтирів і досягнень.