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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
21 мая 2020, 10:30 1

Нардеп Юрий Бублик пойдет на выборы главы Полтавской ОТГ

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21 мая 2020, 10:30 1
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Нардеп VIII созыва Юрий Бублик заявил о намерении участвовать в местных выборах
Фото: портал Полтавщина
Нардеп VIII созыва Юрий Бублик заявил о намерении участвовать в местных выборах

Такое решение Юрий Бублик принял после того, как Ковалевская община, интересы которой он представляет, утратила свою правосубъектность и стала частью Полтавской ОТГ.

Об этом пишет издание "Круг", передает RegioNews.

В избирательном бюллетене на пост главы Полтавской ОТГ вы найдете фамилию Бублик, – прокомментировал Юрий Бублик.

Политик также отметил, что созданный им общественно-политическое движение "Общество будущего" планирует участвовать в выборах в местные советы.

"Мы становимся частью Полтавской ОТГ и конечно будем принимать активное участие в местной избирательной компании. Мы имеем достойных кандидатов и на должность председателя Полтавской ОТГ и в депутаты совета ОТГ,"– сказал Бублик.

Справка:

Юрий Бублик, 47 лет.

Родился в селе Новоселовка Полтавского района Полтавской области.

В 1991 году окончил Ковалевской среднюю школу им. А. С. Макаренко. В этом же году поступил в Полтавский сельскохозяйственный институт (ныне — Полтавская государственная аграрная академия).

В 1995 году, окончив университет, работал главным агрономом Полтавского государственного предприятия "Райагрохим", которое в июле 1996 года реорганизовано в ОАО "Полтавский Райагрохим".

1996 - поступил на заочное отделение Харьковской государственной академии технологии и организации питания по специальности "менеджмент".

С апреля 1999 - председатель правления ОАО "Полтавский Райагрохим".

С 2006 года начал активно заниматься общественно-политической деятельностью.

2010 - 25 декабря 2015 года находился в рядах ВО "Свобода" . С 2011-го — заместитель председателя Полтавской областной организации ВО "Свобода".

На местных выборах в 2010 году провел до Ковалевского сельского совета 18 депутатов свободовцев из 30 возможных, Полтавской райсовета — 3 депутатов. Сам занял должность Ковалевского сельского головы.

12 декабря 2012 - 27 ноября 2014 — народный депутат Украины VII созыва. Избран по избирательному округу № 145. Председатель подкомитета по вопросам ценообразования и развития внешнеэкономической деятельности в агропромышленном комплексе Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений.

С 27 ноября 2014 — народный депутат Украины VIII созыва. Председатель подкомитета по вопросам местного самоуправления Комитета Верховной Рады Украины по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления.

Кандидат на должность городского головы Полтавы на выборах 2015-го года. На местных выборах в первом туре, с 15 %, занял третье место.

В декабре 2015-го покинул ряды ВО "Свобода". Причина, по словам Бублика, - "авторитарная модель руководства партией".

11 апреля 2016 - вошел в состав парламентской фракции "Блок Петра Порошенко".

18 января 2017 подал уведомление о выходе из коалиции, которое, вопреки Регламенту ВРУ, принципиально отказались объявлять. Причина ухода - нежелание властей ликвидировать коррупционные схемы.

17 июня 2015 - награжден медалью "За жертвенность и любовь к Украине" Патриархом Киевским и всея Руси-Украины Филаретом.

30 ноября 2015 - почетная грамота за личные заслуги перед Украинским народом от председателя Верховной рады Владимира Гройсмана.

23 июня 2016 - Орден Святого Равноапостольного князя Владимира Великого III степени.

20 октября 2016 - Орден Святого Равноапостольного князя Владимира Великого II степени.

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