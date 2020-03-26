В Кропивницком хотят ужесточить карантин

В Кропивницком Кировоградской области хотят ввести санитарный контроль транспорта, въезжающего в город

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В Кропивницком Кировоградской области хотят ввести санитарный контроль транспорта, въезжающего в город

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Такой вариант развития событий рассматривали во время заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Кроме санитарного контроля и обработки авто, специалисты предлагают измерять с помощью бесконтактных термометров температуру тела водителям и пассажирам.

Кроме этого, 26 марта на сайте электронных петиций появилось предложение жительницы Кропивницкого Ирины Мардоян с просьбой установить блокпосты на вьезде в город, чтобы предотвратить инфицирование горожан COVID-19.

Как информировали RegioNews ранее, житель Кропивницкого Сергей Компаниец, который сейчас находится на борту круизного лайнера, не может выйти на берег - из-за эпидемии коронавируса корабль не высаживает пассажиров в портах.