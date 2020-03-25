14:46  25 березня
Кожару затримали за підозрою у вбивстві
11:30  25 березня
На Волині коронавірус зафіксовано у семирічної дівчинки
11:44  25 березня
Через коронавірус у Запоріжжі вводять надзвичайну ситуацію
UA | RU
UA | RU
25 березня 2020, 16:04 1

У Чернігові зупинять громадській транспорт: коли і кого стосується

Читайте также
на русском языке
25 березня 2020, 16:04 1
Читайте также на русском языке
Міська влада Чернігова з 27 березня до закінчення карантину зупиняє громадський транспорт
Фото: Чернігівська міськрада
Міська влада Чернігова з 27 березня до закінчення карантину зупиняє громадський транспорт

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на повідомлення прес-служби міської ради.

Пасажирський транспорт закриють для містян, у яких не буде спецперепусток. Для всіх інших автобуси та тролейбуси курсуватимуть з 6:00 до 9:00 та з 16:00 до 20:00.

Перепустками, які будуть давати можливість скористатися послугами громадського транспорту, містян мають забезпечити керівники підприємств та мереж аптек та магазинів, хлібозаводів. Виключення зробили для військовослужбовців - вони можуть зайти у транспорт. пред’явивши військовий квиток.

"У транспорту зараз буде особливий режим роботи, тож чинне законодавство ми тут не порушуємо. Усі пільгові категорії, включаючи військових та інших працівників силових структур, повинні будуть сплачувати за проїзд”, - сказав Владислав Атрошенко, міський голова Чернігова.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України подовжив карантинні заходи на 30 днів - до 24 квітня включно - і розширив надзвичайну ситуацію на всю Україну.

Як інформували RegioNews раніше, щоб уникнути мародерства у Києві Нацполіція хоче заборонити виходити на вулицю у нічний час і запровадити комендантську годину.


карантин Чернігівська область
Вінниця у блокаді: голова області прокоментував ситуацію
24 березня 2020, 16:43
У Києві автосервіс буде безкоштовно ремонтувати автомобілі медиків
24 березня 2020, 15:19
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
25 березня 2020, 15:38
"Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
20 березня 2020, 12:00
Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
19 березня 2020, 19:10
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
21 березня 2020, 10:14
Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
18 березня 2020, 13:00
Останні Популярні
Юрій Бутусов
Олексій Кривошеєв
Уляна Супрун
Всі блоги »
Родинний бізнес Табалових або хто ще заробляє на автовокзалах Кіровоградщини
25 березня 2020, 14:00
Монополія на владу чи бізнес. Хто у Полтаві прагне мерського крісла
24 березня 2020, 12:00
Всі публікації »
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко розповідає про важливість самоізоляції
20 березня 2020, 11:00
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Всі відео »
Труш Володимир
Голова Тернопільської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »