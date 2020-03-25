У Чернігові зупинять громадській транспорт: коли і кого стосується

Міська влада Чернігова з 27 березня до закінчення карантину зупиняє громадський транспорт

Фото: Чернігівська міськрада

Міська влада Чернігова з 27 березня до закінчення карантину зупиняє громадський транспорт

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на повідомлення прес-служби міської ради.

Пасажирський транспорт закриють для містян, у яких не буде спецперепусток. Для всіх інших автобуси та тролейбуси курсуватимуть з 6:00 до 9:00 та з 16:00 до 20:00.

Перепустками, які будуть давати можливість скористатися послугами громадського транспорту, містян мають забезпечити керівники підприємств та мереж аптек та магазинів, хлібозаводів. Виключення зробили для військовослужбовців - вони можуть зайти у транспорт. пред’явивши військовий квиток.

"У транспорту зараз буде особливий режим роботи, тож чинне законодавство ми тут не порушуємо. Усі пільгові категорії, включаючи військових та інших працівників силових структур, повинні будуть сплачувати за проїзд”, - сказав Владислав Атрошенко, міський голова Чернігова.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України подовжив карантинні заходи на 30 днів - до 24 квітня включно - і розширив надзвичайну ситуацію на всю Україну.

Як інформували RegioNews раніше, щоб уникнути мародерства у Києві Нацполіція хоче заборонити виходити на вулицю у нічний час і запровадити комендантську годину.