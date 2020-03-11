В Полтавской области свирепствует грипп: детали

В Кременчуге Полтавской области только за последнюю неделю почти 60 горожан заболели гриппом. в регионе заговорили об эпидемии

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В Кременчуге Полтавской области только за последнюю неделю почти 60 горожан заболели гриппом. в регионе заговорили об эпидемии

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на "Кременчугскую газету”. "За неделю зарегистрировано 59 случаев гриппа. По поводу ОРИ госпитализированы 33 человека.За 7 дней заболело 996 детей, что составляет 73,8% от всех заболевших”, - сказал заведующий Кременчугского лабораторного центра государственного учреждения "Полтавский ОМЦ МЗ Украины” Андрей Поляков. Поляков добавил, что на прошлой неделе в Кременчуге зарегистрировано 1350 случаев острых респираторных инфекций. Фактический показатель заболеваемости за неделю на 46,7% выше показателя предыдущей недели. Как информировали RegioNews ранее, власти столицы решили не ждать официального решения правительства относительно ограничительных мер, направленных на борьбу с коронавирусом и с 12 марта ввел собственные запреты.

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