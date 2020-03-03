13:19  04 березня
У Чернівцях госпіталізували ще трьох людей з підозрою на коронавірус
13:37  04 березня
Три кандидати в міністри відмовилися від роботи в новому Кабміні
12:51  04 березня
Коронавірус в Україні: ВООЗ прогнозує зростання числа заражених
UA | RU
UA | RU
03 березня 2020, 15:31 4

На Полтавщині захворюваність на грип перевищила епідпоріг

Читайте также
на русском языке
03 березня 2020, 15:31 4
Читайте также на русском языке
Захворюваність на грип та ГРВІ у Полтавській області перевищила епідпоріг
Фото: Pixabay
Захворюваність на грип та ГРВІ у Полтавській області перевищила епідпоріг

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ України.

За тиждень в області на гострі респіраторні інфекції захворіли 8313 осіб. Це означає, що епідеміологічний поріг перевищено на 14%.

Найвищі рівні захворюваності спостерігаються в м. Горішні Плавні, Полтавському та Кобеляцькому районах. Найбільше постраждали діти, віком від 0 до 4 років.

Як інформували RegiоNews раніше, 3 березня під час брифінгу Віктор Ляшко, заступник міністра охорони здоров`я України, офіційно повідомив про виявлення коронавіруса в Чернівцях.


эпидемия грипп Полтава Полтавская область Полтавська область
На Кіровоградщині від грипу померли дві людини
02 березня 2020, 13:24
Закидували камінням і кричали: показали відео нападу на автобус із евакуйованими з Уханя українцями
27 лютого 2020, 13:21
Грип в Україні: померло ще десять осіб
26 лютого 2020, 14:38
Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
02 березня 2020, 12:15
Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
29 лютого 2020, 12:42
Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
29 лютого 2020, 19:44
Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
29 лютого 2020, 18:48
В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
28 лютого 2020, 12:57
Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
28 лютого 2020, 19:34
Останні Популярні
Юрій Гаврилечко
Олексій Якубін
Віктор Таран
Всі блоги »
Великий комбінатор. Навіщо Зеленський поступився округом в Харкові "адміністратору" Порошенка
03 березня 2020, 19:20
Перезавантаження Кабміну. Який прем'єр зробить місцеві вибори для Зеленського
03 березня 2020, 18:50
Всі публікації »
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
Всі відео »
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Всі досьє »