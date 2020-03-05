У Полтаві бізнесмени поскаржилися президенту
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на Depo.ua.
"За останні роки, ми, як приватні підприємства, вклали в свій розвиток дуже великі гроші. Я знаю, що це вже не сотні навіть мільйонів, а це вже мільярди, своїх коштів в розвиток. Але я особисто в позаминулому році, маючи великі замовлення, теж 200 чи 300 млн грн вклав у сучасне виробництво. Але при ввозі цього високотехнологічного обладнання, це: Швейцарія, Німеччина, Південна Корея, Америка, я заплатив 25% зверху (20% ПДВ і 5% мита). Ну, як можна конкурувати спочатку, якщо вже я заклав 25% зверху?", - сказав голова Полтавського обласного об'єднання організації роботодавців Сергій Змієвець.
Бізнесмени додали, що високотехнологічне обладнання має бути на пільгових умовах, аби мати змогу конкурувати на ринку.
Як інформували RegioNews раніше, після візиту до медичного центру "Нові Санжари" Президент України Володимир Зеленський зустрівся із представниками малого і середнього бізнесу в Полтавській області.
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