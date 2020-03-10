Под Полтавской ОГА прошли акции протеста

10 марта под стенами Полтавской ОГА акции протеста провели охотники и рыбаки - люди не соглашаются с изменениями в законодательстве, предусматривающие ограничения пользованием охотничьими угодьями

Фото: Полтавская ОГА

10 марта под стенами Полтавской ОГА акции протеста провели охотники и рыбаки - люди не соглашаются с изменениями в законодательстве, предусматривающие ограничения пользованием охотничьими угодьями

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