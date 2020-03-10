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10 марта 2020, 14:10 1

Под Полтавской ОГА прошли акции протеста

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10 марта 2020, 14:10 1
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10 марта под стенами Полтавской ОГА акции протеста провели охотники и рыбаки - люди не соглашаются с изменениями в законодательстве, предусматривающие ограничения пользованием охотничьими угодьями
Фото: Полтавская ОГА
10 марта под стенами Полтавской ОГА акции протеста провели охотники и рыбаки - люди не соглашаются с изменениями в законодательстве, предусматривающие ограничения пользованием охотничьими угодьями

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на местный источник "Новости Полтавщины”.

На митинг собралось около 200 людей. Они требуют не принимать изменения в законодательство, которые могут ограничить гражданские права охотников и рыболовов и спровоцировать сбой в экосистеме Украины.

Митингующие подготовили письменное обращение и передали его депутатам областной администрации.

Как информировали RegioNews ранее, 10 марта на площади Героев Майдана в Кропивницкому собрались горняки-ветераны шахты "Ингульская”: люди требуют пересчета пенсий.


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