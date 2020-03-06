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Зеленський подякував голові Полтавської ОДА за порядок у Нових Санжарах
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06 березня 2020, 09:27 2

Зеленський подякував голові Полтавської ОДА за порядок у Нових Санжарах

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06 березня 2020, 09:27 2
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Після візиту до Нових Санжар, де відбули двотижневий термін карантину евакуйовані з Уханя, президент України Володимир Зеленський, відзначив, що Полтавська область у надійних руках
Фото: facebook
Після візиту до Нових Санжар, де відбули двотижневий термін карантину евакуйовані з Уханя, президент України Володимир Зеленський, відзначив, що Полтавська область у надійних руках

За словами президента, голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов "міцний хлопець”, передає кореспондент RegioNews.

"Подякуємо голові обласної державної адміністрації Полтавщини. Молодець. Ця подія перевірила його. Нарешті можемо розуміти, що в цій області точно у нас міцний хлопець. Я вам дуже вдячний", - зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 5 березня президент відвідав санаторій "Нові Санжари” та особисто зустрів евакуйованих через коронавірус із китайського міста Ухань громадян України та іноземців.

20 лютого в Нових Санжарах Полтавської області місцеві жителі влаштували справжній бунт з перекриттям всіх в'їздів в райцентр. Люди таким чином висловили свою незгоду з тим, що в місцевому санаторії розмістять евакуйованих з Китаю українців. Проти шістьох провокаторів уже відкрили кримінальні провадження. Слідству відомо, що більшість із них не місцеві. Зокрема це мешканці Кропивницького та Кривого Рогу.

Як стало відомо раніше, жоден з 89 евакуйованих, які перебувають на обсервації у селищі Нові Санжари Полтавської області, не був хворий на коронавірус COVID-2019.


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