Зеленський подякував голові Полтавської ОДА за порядок у Нових Санжарах
За словами президента, голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов "міцний хлопець”, передає кореспондент RegioNews.
"Подякуємо голові обласної державної адміністрації Полтавщини. Молодець. Ця подія перевірила його. Нарешті можемо розуміти, що в цій області точно у нас міцний хлопець. Я вам дуже вдячний", - зазначив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, 5 березня президент відвідав санаторій "Нові Санжари” та особисто зустрів евакуйованих через коронавірус із китайського міста Ухань громадян України та іноземців.
20 лютого в Нових Санжарах Полтавської області місцеві жителі влаштували справжній бунт з перекриттям всіх в'їздів в райцентр. Люди таким чином висловили свою незгоду з тим, що в місцевому санаторії розмістять евакуйованих з Китаю українців. Проти шістьох провокаторів уже відкрили кримінальні провадження. Слідству відомо, що більшість із них не місцеві. Зокрема це мешканці Кропивницького та Кривого Рогу.
Як стало відомо раніше, жоден з 89 евакуйованих, які перебувають на обсервації у селищі Нові Санжари Полтавської області, не був хворий на коронавірус COVID-2019.
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