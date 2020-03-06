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06 марта 2020, 13:57 4

В Полтаве горожане просили президента разрешить избрать мэра

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06 марта 2020, 13:57 4
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Жители Полтавы 6 марта во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским попросили у него разрешения провести внеочередные выборы городского председателя
Фото: ОПУ
Жители Полтавы 6 марта во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским попросили у него разрешения провести внеочередные выборы городского председателя

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Depo.ua.

С жителями Полтавы украинский президент встретился в рамках своего официального визита в регион сразу после посещения областной клинической больницы им. М. В. Склифосовского.

Горожане попросили Зеленского о внеочередных выборах, чтобы была возможность выбрать нового мэра. Ведь город уже почти год живет без главы. Зеленский спросил, кого полтавчане хотят видеть своим главой, но конкретных фамилий названо не было. Президент пообещал разобраться с этим вопросом.

Как информировали RegioNews ранее, после визита к Новых Санжар, где прошли двухнедельный срок карантина эвакуированы из Уханя, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Полтавская область в надежных руках и поблагодарил председателя ОГА


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