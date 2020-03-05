В Полтаве бизнесмены пожаловались президенту
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Depo.ua.
"За последние годы, мы, как частные предприятия вложили в свое развитие очень большие деньги. Я знаю, что это уже не сотни даже миллионов, а это уже миллиарды, своих средств в развитие. Но я лично в позапрошлом году, имея большие заказы, тоже 200 или 300 млн грн вложил в современное производство. Но при ввозе этого высокотехнологичного оборудования, это: Швейцария, Германия, Южная Корея, Америка, я заплатил 25% сверху (20% НДС и 5% пошлины). Ну, как можно конкурировать сначала, если уж я заложил 25% сверху?", - сказал председатель Полтавского областного объединения организации работодателей Сергей Змиевец.
Бизнесмены добавили, что высокотехнологичное оборудование должно быть на льготных условиях, чтобы иметь возможность конкурировать на рынке.
Как информировали RegioNews ранее, после визита в медицинский центр "Новые Санжары" Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями малого и среднего бизнеса в Полтавской области.
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