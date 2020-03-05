У Хмельницької області мільйонні борги по зарплатам

На Хмельниччині найманим робітникам винні 10,4 млн гривень

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На Хмельниччині найманим робітникам винні 10,4 млн гривень

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на Depo.ua.

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) на 1 лютого 2020 р. становила 10,4 млн грн.

Вчасно не отримали заробітну плату 364 працівника економічно активних підприємств. Кожному з них не виплачено в середньому по 14 246 грн, що в 1,6 рази більше від середньої заробітної плати за січень 2020 р.

Як писали RegioNews раніше, у Чернівцях працівникам освіти вже вдруге затримують заробітну плату. Як і в січні, на це не вистачило державної субвенції.



