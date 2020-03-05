Участнице беспорядков в Новых Санжарах грозит тюрьма

Женщину, которая закидывала камнями автобусы с эвакуированными из Уханя украинцами, могут упрятать за решетку.

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Женщину, которая закидывала камнями автобусы с эвакуированными из Уханя украинцами, могут упрятать за решетку.

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на местный источник "Центральный”.

В Полтаве в суде 5 марта началось рассмотрение ходатайства по избранию меры пресечения для жительницы села Рруденковка Новосанжарского района Натальи Грубич.

Женщину подозревают в хулиганстве. Ей грозит ограничение свободы до пяти лет. Прокурор обратился в суд с ходатайством об избрании личного обязательства для подсудимой.

Как информировали RegioNews ранее, одна из участниц нападения на автобусы с эвакуированными из китайской провинции Ухань украинцами заявила, что не чувствует угрызений совести за свой поступок и все делала верно.