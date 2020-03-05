13:14  05 марта
Минздрав планирует запретить массовые мероприятия из-за коронавируса
13:47  05 марта
В СНБО рассказали, сколько украинцев освободят из плена террористов
12:51  04 марта
Коронавирус в Украине: ВОЗ прогнозирует рост числа зараженных
UA | RU
UA | RU
05 марта 2020, 14:21 5

Участнице беспорядков в Новых Санжарах грозит тюрьма

Читайте також
українською мовою
05 марта 2020, 14:21 5
Читайте також українською мовою
Женщину, которая закидывала камнями автобусы с эвакуированными из Уханя украинцами, могут упрятать за решетку.
Фото: Pixabay
Женщину, которая закидывала камнями автобусы с эвакуированными из Уханя украинцами, могут упрятать за решетку.

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на местный источник "Центральный”.

В Полтаве в суде 5 марта началось рассмотрение ходатайства по избранию меры пресечения для жительницы села Рруденковка Новосанжарского района Натальи Грубич.

Женщину подозревают в хулиганстве. Ей грозит ограничение свободы до пяти лет. Прокурор обратился в суд с ходатайством об избрании личного обязательства для подсудимой.

Как информировали RegioNews ранее, одна из участниц нападения на автобусы с эвакуированными из китайской провинции Ухань украинцами заявила, что не чувствует угрызений совести за свой поступок и все делала верно.


Новые Санжары Ухань короновирус Полтавская область Нові Санжари коронавірус Полтавська область
Карантин в Новых Санжарах: все эвакуированные покинули медцентр
05 марта 2020, 13:05
Карантин в Новых Санжарах: сегодня заканчивается обсервация эвакуированных из Китая
05 марта 2020, 09:31
Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
02 марта 2020, 12:15
Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
29 февраля 2020, 12:42
Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
29 февраля 2020, 19:44
В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
28 февраля 2020, 12:57
Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
29 февраля 2020, 18:48
Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
28 февраля 2020, 19:34
Последние Популярные
Андрей Романенко
Юрий Гаврилечко
Алексей Якубин
Все блоги »
Сделать невозможное. Какие задачи Шмыгаль решит для Зеленского
04 марта 2020, 21:37
Кто есть кто в новом правительстве Дениса Шмыгаля
04 марта 2020, 21:05
Все публикации »
Королевскую изгоняют, а "слугам народа" охлаждают пыл, – НеПогода
04 марта 2020, 17:50
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
Все видео »
Габинет Дмитрий Анатольевич
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Все досье »