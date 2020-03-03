"Мені не соромно” - учасниця заворушень у Нових Санжарах
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на Pavlovsky News.
Жінка заявила, що відчуває сором лише за нецензурну лайку. А каміння кидала, аби захиститися від поліцейських, які почали застосовувати до неї силу.
"Почали бити і штовхати. А ми ж жінки, ми ж не можемо поліцію побороти. Ми взяли камінці і кидали в них. Не в автобуси. Але, може, і в автобуси, я не сперечаюся. Така була заваруха … Мені соромно за одне — за матірну лайку. Вчителі бачили, та це ж я своїх дітей зганьбила. Мені тільки за мат соромно. За те, що я кидала каміння, мені не соромно”, - сказала учасниця заворушень.
Правоохоронці вже склали на жінку протокол. За свої дії вона має заплатити 4 тисячі гривень штрафу.
Як повідомляли RegioNews раніше, у мережі з’явилося відео, на якому видно, що автобус із евакуйованими українцями із китайської провінції Ухань, де зараз лютує небезпечний коронавірус, невідомі закидали камінням
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