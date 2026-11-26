Иллюстративное фото: из открытых источников

Специальный представитель президента США Джаред Кушнер заявил о подготовке масштабного обмена военнопленными между Украиной и Россией

Об этом он рассказал в интервью в подкасте MD Meets, передает RegioNews.

По словам американского спецпредставителя, вопрос масштабного гуманитарного обмена являлся главной целью трехсторонней встречи в Абу-Даби.

"Целью трехсторонней встречи было, прежде всего, увидеть, сможем ли мы осуществить большой гуманитарный обмен пленными, который состоится очень скоро перед праздниками, и который будет величайшим обменом за всю войну", – заявил Кушнер.

Он также подчеркнул, что благодаря договоренностям тысячи людей смогут вернуться домой и воссоединиться со своими семьями.

В то же время, конкретной даты проведения обмена и его окончательных условий Кушнер не назвал.

Трехсторонние переговоры Украины, США и России в Абу-Даби: что известно

10 и 11 ноября в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией. Соединенные Штаты выступили посредниками в переговорном процессе.

Украинскую делегацию возглавил Рустем Умеров. В ее состав также вошли руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимира Путина Владимир Мединский.

Перед началом трехсторонней встречи 10 ноября украинская делегация провела консультации с представителями НАТО, США, ЕС, Великобритании, Франции, Германии и Италии. Стороны обсудили координацию усилий по завершению войны и возможные гарантии безопасности для Украины.

После этого начались переговоры в формате Украина – США – Россия. По итогам первого дня украинская делегация доложила президенту Владимиру Зеленскому о ходе встреч. Глава государства назвал их конструктивными и содержательными.

Основное внимание участники уделили гуманитарным вопросам, в частности, освобождению военнопленных, гарантиям безопасности для Украины и возможным шагам по деэскалации. Также обсуждали варианты обмена пленными по формулам "1000 на 1000" или "1500 на 1500".

11 ноября около 13.10 по киевскому времени переговоры завершились. Член украинской делегации Давид Арахамия назвал их одними из самых сложных за время участия в переговорном процессе.

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что главной темой встреч была будущая система безопасности в Европе. По его словам, по отдельным вопросам сторонам удалось найти общий язык.

Представитель президента США Джаред Кушнер охарактеризовал второй день переговоров как содержательный, но напряженный. Он отметил, что ряд обсуждаемых вопросов нуждаются в дополнительных консультациях.

Напомним, по словам Зеленского, следующий раунд переговоров может пройти как в Объединенных Арабских Эмиратах, так и в Швейцарии. Окончательное место встречи будет зависеть от договоренностей между переговорными командами.

Читайте также: