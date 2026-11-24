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Верховная Рада поддержала за основу президентский законопроект №16220 о возобновлении электронного декларирования для сотрудников СБУ

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает RegioNews.

За решение 24 ноября проголосовали 287 народных депутатов.

Документ предусматривает возврат обязательного декларирования для работников СБУ, других специальных служб и правоохранительных органов, работающих в тылу и не принимающих непосредственного участия в боевых действиях. Их декларации снова будут открытыми и доступными в реестре НАПК.

Также законопроект обязывает должностных лиц, которые не подавали декларации после 2021 года, отчитаться за предыдущие годы. На это им отведут 90 дней с момента вступления закона в силу, за исключением отдельных предусмотренных документом случаев.

В то же время для военнослужащих и спецслужб, непосредственно выполняющих боевые задания на передовой, предусмотрена отсрочка. Они должны будут подать декларации не позднее чем через 90 дней после завершения военного положения или увольнения со службы.

Напомним, президент Владимир Зеленский внес законопроект в парламент как безотлагательный 9 ноября 2026 года. Инициатива появилась на фоне резонансного расследования НАБУ и САП по делу "Карфаген", в котором фигурировали чиновники СБУ и Национальной полиции.

Операция "Карфаген": подробности

4 ноября НАБУ и САП в рамках операции "Карфаген" сообщили о разоблачении масштабной преступной организации , которая, по версии следствия, контролировала 52 мошеннических колл-центра и занималась наркобизнесом, изготовлением контрафактных сигарет и поддельной валюты.

НАБУ сообщило, что в преступную организацию было привлечено по меньшей мере 12 человек.

Среди известных прозвищ и установленных журналистами личностей:

"Криминал" – Андрей Осипов: организатор преступной организации;

"Мексиканец" – вероятный руководитель наркосиндиката "Химпром";

"Аким" – Сергей Дука: генерал-майор СБУ;

"Прайс" – Владимир Ценов: чиновник Нацполиции;

"Консультант" – Александр Демьянчук: бывший чиновник уголовного розыска Киевщины;

"Боксер" – Александр Рыбалко: основатель боксерского клуба;

"Паша" – исполнитель поручений "Криминала", личность публично не установлена.

В новом эпизоде расследования НАБУ "Карфаген" также фигурирует Егор Буркин (Левченко) по прозвищу "Мексиканец", которого называют главой наркокартеля "Химпром". К концу 2023 года президент Украины Зеленский ввел против него персональные санкции, а сам Левченко уже несколько лет скрывается от правосудия в Латинской Америке.

Впоследствии в СБУ сообщили, что исполняющий обязанности главы ведомства Александр Поклад уволил двух чиновников , фигурирующих в расследовании. Также он предложил Егору Буркину сдаться правоохранителям.

Президент Владимир Зеленский заявил, что министры и чиновники, чьи фамилии фигурируют в разговорах участников дела "Карфаген", по информации правоохранителей и антикоррупционных органов, не причастны к контактам с преступной группировкой.

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