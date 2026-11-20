Фото: Офіс Президента

Володимир Зеленський 19 листопада провів зустріч зі спеціальним представниками президента США Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером та європейськими радниками з питань національної безпеки

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента, передає RegioNews.

За словами Зеленського, важливим результатом є посилення співпраці між Україною, Європою та Сполученими Штатами в межах переговорного процесу.

"Із самого початку Україна виступала за такий підхід – максимальну координацію між нами в усьому, що стосується європейської та української безпеки й майбутнього", – наголосив президент.

Однією з ключових тем переговорів стали гарантії безпеки для України. Зокрема, сторони обговорили механізми, які мають стати реальним стримувальним фактором для Росії.

Також Україна розраховує на допомогу американської сторони в організації першої багатосторонньої зустрічі на рівні переговорних команд за повноцінної участі Європи.

Під час розмови учасники обговорили можливі параметри такої зустрічі та її порядок денний.

Зеленський наголосив на необхідності прискорити переговорний процес і зазначив, що Україна налаштована рухатися максимально оперативно.

"Потрібно працювати швидко, і зі сторони України тільки такий підхід. Чим активніше рухатиметься розмова, тим більше шансів досягнути реального прогресу", – заявив глава держави.

Президент також подякував Сполученим Штатам, європейським країнам та всім міжнародним партнерам за підтримку України.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розкритикував подальшу військову допомогу Україні під час розмови з європейськими лідерами на Берлінському саміті. Він закликав країни не витрачати кошти на війну, в якій гине багато людей, і заявив, що російський диктатор Володимир Путін нібито серйозно налаштований на мирні переговори.

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