Фото: Офис Президента

Владимир Зеленский 19 ноября провел встречу со специальным представителями президента США Стивом Виткоффом, Джаредом Кушнером и европейскими советниками по национальной безопасности

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента, передает RegioNews.

По словам Зеленского, важным результатом является усиление сотрудничества между Украиной, Европой и Соединенными Штатами в рамках переговорного процесса.

"Изначально Украина выступала за такой подход – максимальную координацию между нами во всем, что касается европейской и украинской безопасности и будущего", – подчеркнул президент.

Одной из ключевых тем переговоров стали гарантии безопасности Украины. В частности, стороны обсудили механизмы, которые должны стать реальным сдерживающим фактором России.

Также Украина рассчитывает на помощь американской стороны в организации первой многосторонней встречи на уровне переговорных команд с полноценным участием Европы.

В ходе разговора участники обсудили возможные параметры такой встречи и ее повестку дня.

Зеленский отметил необходимость ускорить переговорный процесс и отметил, что Украина настроена двигаться максимально оперативно.

"Нужно работать быстро, и со стороны Украины только такой подход. Чем активнее будет двигаться разговор, тем больше шансов достичь реального прогресса", – заявил глава государства.

Президент также поблагодарил Соединенные Штаты, европейские страны и всех международных партнеров за поддержку Украины.

Напомним, президент США Дональд Трамп подверг критике дальнейшую военную помощь Украине во время разговора с европейскими лидерами на Берлинском саммите. Он призвал страны не тратить средства на войну, в которой погибают многие люди, и заявил, что российский диктатор Владимир Путин якобы серьезно настроен на мирные переговоры.

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