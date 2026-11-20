Гарантии безопасности и переговоры: Зеленский встретился с представителями США и Европы
Владимир Зеленский 19 ноября провел встречу со специальным представителями президента США Стивом Виткоффом, Джаредом Кушнером и европейскими советниками по национальной безопасности
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента, передает RegioNews.
По словам Зеленского, важным результатом является усиление сотрудничества между Украиной, Европой и Соединенными Штатами в рамках переговорного процесса.
"Изначально Украина выступала за такой подход – максимальную координацию между нами во всем, что касается европейской и украинской безопасности и будущего", – подчеркнул президент.
Одной из ключевых тем переговоров стали гарантии безопасности Украины. В частности, стороны обсудили механизмы, которые должны стать реальным сдерживающим фактором России.
Также Украина рассчитывает на помощь американской стороны в организации первой многосторонней встречи на уровне переговорных команд с полноценным участием Европы.
В ходе разговора участники обсудили возможные параметры такой встречи и ее повестку дня.
Зеленский отметил необходимость ускорить переговорный процесс и отметил, что Украина настроена двигаться максимально оперативно.
"Нужно работать быстро, и со стороны Украины только такой подход. Чем активнее будет двигаться разговор, тем больше шансов достичь реального прогресса", – заявил глава государства.
Президент также поблагодарил Соединенные Штаты, европейские страны и всех международных партнеров за поддержку Украины.
Напомним, президент США Дональд Трамп подверг критике дальнейшую военную помощь Украине во время разговора с европейскими лидерами на Берлинском саммите. Он призвал страны не тратить средства на войну, в которой погибают многие люди, и заявил, что российский диктатор Владимир Путин якобы серьезно настроен на мирные переговоры.
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