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10 листопада 2026, 07:01

Зеленський заявив про спроби Росії роз'єднати Україну по Дніпру

10 листопада 2026, 07:01
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Фото: Офіс Президента
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Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається роз'єднати Україну по Дніпру, атакуючи мости та енергетичну інфраструктуру

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на відеозвернення глави держави.

Наслідки російських ударів і захист прифронтових громад стали основними темами засідання Ставки Верховного головнокомандувача, яке відбулося 9 листопада.

"Ми детально обговорили виклики через російську операцію проти наших мостів і енергомережі – Росія намагається роз'єднати Україну по Дніпру й максимально зіпсувати життя людей, життя наших міст і сіл", — заявив Зеленський.

У засіданні взяли участь представники прифронтових регіонів, військового командування та урядовці. До обговорення долучилися очільники Харкова, Херсона, Дніпра, Сум, Донецької області, а також мер Києва.

Основну увагу учасники приділили захисту міст і громад, які зазнають найбільших російських ударів, а також посиленню безпекових заходів. За словами президента, оборонці та цивільні служби щотижня коригують протоколи реагування на загрози.

Зеленський наголосив на необхідності ефективної взаємодії між центральною та місцевою владою для захисту населення.

Кабінет Міністрів, за його словами, готовий долучитися до розв'язання проблем, із якими не вдається впоратися на регіональному рівні, та виділити додаткові державні ресурси для покриття дефіцитів.

Йдеться, зокрема, про забезпечення регіонів озброєнням, обладнанням та необхідними енергетичними ресурсами. Водночас президент підкреслив, що громади й області мають виконувати завдання, передбачені планами стійкості.

Окремо Зеленський нагадав, що цього тижня Верховна Рада працюватиме у пленарному режимі. Серед питань порядку денного – законопроєкти, важливі для європейської інтеграції, фінансування держави та боротьби з корупцією.

Також народні депутати мають розглянути президентський законопроєкт, який передбачає подальше просування України до вступу в Організацію економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Нагадаємо, 10-11 листопада в столиці Об'єднаних Арабських Еміратів – Абу-Дабі на робочому рівні відбудуться переговори між Україною та Росією. Сполучені Штати виступлять посередником у перемовинах.

За даними ЗМІ, українську делегацію очолить керівник Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров.

Франція також долучиться до обговорень щодо завершення російсько-української війни. Париж наполягатиме на тому, щоби голос Європи був почутий, оскільки саме європейські країни найбільше безпосередньо відчувають наслідки війни.

Президент США Дональд Трамп припустив, що після завершення війни Україна залишиться вільною та незалежною державою, однак може мати "трохи іншу форму".

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