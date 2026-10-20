"Конверти" для депутатів: ЦПК вимагає відкрити справу проти Арахамії

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19 жовтня Центр протидії корупції звернувся до в. о. генпрокурора із заявою щодо голови фракції “Слуга народу” Давида Арахамії у справі про "конверти" для депутатів за голосування в парламенті

Про це інформує RegioNews із посиланням на ЦПК.

У Центрі вважають, що в діях Арахамії можуть бути ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.

"Схема конвертів у фракції "Слуга народу" – це вже не чутки з кулуарів Ради, а організована група, діяльність якої описана в ухвалах ВАКС", – заявила виконавча директорка ЦПК Дар'я Каленюк.

За її словами, підозри в цій справі отримали п’ятеро народних депутатів, серед яких заступник Арахамії. Також обшуки проводили в помічника голови фракції. Водночас кримінального провадження безпосередньо щодо Арахамії досі немає.

У лютому 2026 року з відповідною заявою до тодішнього генпрокурора Руслана Кравченка зверталися представники Антикорупційного центру "МЕЖА". Однак провадження щодо Арахамії не зареєстрували.

Голова центру Мартина Богуславець заявила, що в Офісі генпрокурора пояснили відмову тим, що обставини нібито вже розслідують детективи НАБУ в межах іншого кримінального провадження. За її словами, те провадження не стосувалося безпосередньо Арахамії.

Тепер ЦПК просить в. о. генпрокурора Антона Ковальського внести відомості до ЄРДР і доручити розслідування детективам НАБУ.

У центрі наголошують, що реєстрація провадження дасть змогу перевірити можливу причетність голови фракції до схеми виплат депутатам за голосування.

Нагадаємо, у грудні 2025 року в Україні викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили народні депутати. За даними слідства, учасники групи на систематичній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді України.

Серед підозрюваних – заступник голови фракції "Слуга народу" Юрій Кісєль. Окрім того, підозри у цій резонансній справі оголошено кільком нардепам Євгену Пивоварову, Ігорю Негулевському, Ользі Савченко, а коло фігурантів може розширитися.

Як зазначається в судових ухвалах Вищого антикорупційного суду, організовану групу очолював народний депутат із керівництва фракції "Слуга народу". За даними суду, наприкінці 2025 року цей депутат міг отримати 85 тисяч доларів неправомірної вигоди, які згодом могли розподілити між іншими парламентарями за голосування.

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