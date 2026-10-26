У Харкові горіла багатоповерхівка: одна людина загинула, п'ятеро постраждали

Фото: ДСНС Харківщини

Увечері 25 жовтня в Індустріальному районі Харкова сталася пожежа в шестиповерховому житловому будинку

Про це повідомила Головне управління ДСНС у Харківській області, передає RegioNews.

Унаслідок займання одна людина загинула, ще п’ятеро постраждали. Рятувальники також евакуювали та врятували вісьмох мешканців.

Повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку о 18:06. На момент прибуття підрозділів ДСНС горіли квартири на п’ятому поверсі. Площа займання становила 20 квадратних метрів.

Через сильне задимлення вогнеборці рятували людей із під’їзду.

На місці працювали 30 рятувальників і вісім одиниць техніки ДСНС.

Причину виникнення пожежі встановлюють.

Нагадаємо, на Прикарпатті в пожежі загинула жінка. Її тіло під час гасіння пожежі в екосистемі знайшли рятувальники. Обставини смерті встановлюватимуть правоохоронці.