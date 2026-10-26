У Харкові горіла багатоповерхівка: одна людина загинула, п'ятеро постраждали
Увечері 25 жовтня в Індустріальному районі Харкова сталася пожежа в шестиповерховому житловому будинку
Про це повідомила Головне управління ДСНС у Харківській області, передає RegioNews.
Унаслідок займання одна людина загинула, ще п’ятеро постраждали. Рятувальники також евакуювали та врятували вісьмох мешканців.
Повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку о 18:06. На момент прибуття підрозділів ДСНС горіли квартири на п’ятому поверсі. Площа займання становила 20 квадратних метрів.
Через сильне задимлення вогнеборці рятували людей із під’їзду.
На місці працювали 30 рятувальників і вісім одиниць техніки ДСНС.
Причину виникнення пожежі встановлюють.
Нагадаємо, на Прикарпатті в пожежі загинула жінка. Її тіло під час гасіння пожежі в екосистемі знайшли рятувальники. Обставини смерті встановлюватимуть правоохоронці.