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26 жовтня 2026, 10:57

У Харкові горіла багатоповерхівка: одна людина загинула, п'ятеро постраждали

26 жовтня 2026, 10:57
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Фото: ДСНС Харківщини
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Увечері 25 жовтня в Індустріальному районі Харкова сталася пожежа в шестиповерховому житловому будинку

Про це повідомила Головне управління ДСНС у Харківській області, передає RegioNews.

Унаслідок займання одна людина загинула, ще п’ятеро постраждали. Рятувальники також евакуювали та врятували вісьмох мешканців.

Повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку о 18:06. На момент прибуття підрозділів ДСНС горіли квартири на п’ятому поверсі. Площа займання становила 20 квадратних метрів.

Через сильне задимлення вогнеборці рятували людей із під’їзду.

На місці працювали 30 рятувальників і вісім одиниць техніки ДСНС.

Причину виникнення пожежі встановлюють.

Нагадаємо, на Прикарпатті в пожежі загинула жінка. Її тіло під час гасіння пожежі в екосистемі знайшли рятувальники. Обставини смерті встановлюватимуть правоохоронці.

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