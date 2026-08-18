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18 серпня 2026, 08:41

Наслідки ворожих атак на Сумщину: троє людей загинули та троє поранені

18 серпня 2026, 08:41
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Фото: поліція
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Упродовж минулої доби російські війська завдали 57 ударів по 17 населених пунктах Сумської області. Для обстрілів ворог застосовував керовані авіабомби, артилерію, міномети та ударні дрони різних типів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Бездрицькій громаді через атаку ворожого БпЛА загинув 43-річний чоловік, а ще двоє чоловіків віком 35 та 40 років дістали поранення.

У Лебединській громаді внаслідок влучання безпілотника у вантажівку травмувався 38-річний чоловік. Крім того, у лікарні помер 62-річний чоловік, який зазнав тяжких поранень під час атаки дрона 13 серпня.

У Краснопільській громаді 46-річний чоловік підірвався на вибухівці й загинув від отриманих травм.

Нагадаємо, минулої доби російські війська завдали 1158 ударів по 59 населених пунктах Запорізької області. Дві людини загинули, ще четверо отримали поранення внаслідок ворожих атак по Запоріжжю, Запорізькому та Пологівському районах.

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