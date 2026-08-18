Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За минулу добу українські військові знищили 1210 окупантів, два танки, сім бронемашин, 55 артилерійських систем, а також 443 одиниці автомобільної та спеціальної техніки ворога.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 18.08.26 орієнтовно склали:

Нагадаємо, Генеральний штаб підтвердив знищення двох і пошкодження ще чотирьох цехів з виробництва вибухових речовин та порохів на підприємстві "Комбинат Каменский" Ростовської області РФ.