Російська армія втратила за добу в Україні понад 1200 військових
Українські бійці продовжують завдавати значних втрат армії ворога
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
За минулу добу українські військові знищили 1210 окупантів, два танки, сім бронемашин, 55 артилерійських систем, а також 443 одиниці автомобільної та спеціальної техніки ворога.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 18.08.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, Генеральний штаб підтвердив знищення двох і пошкодження ще чотирьох цехів з виробництва вибухових речовин та порохів на підприємстві "Комбинат Каменский" Ростовської області РФ.
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