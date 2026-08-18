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18 серпня 2026, 08:19

Сили ППО знешкодили 111 зі 147 безпілотників, якими ворог атакував Україну

18 серпня 2026, 08:19
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Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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У ніч на 18 серпня РФ атакувала Україну 147 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, та дронами-імітаторами типу "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 111 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ворожих дронів на 19 локаціях, а також падіння уламків збитих на 3 локаціях.

Нагадаємо, ввечері та в ніч на 18 серпня ворог здійснив атаки на Запоріжжя. Пошкоджені приватні й багатоповерхові будинки, загинули дві людини.

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