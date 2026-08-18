Росіяни вдарили по Ізюму: серед п'ятьох поранених – 9-річний хлопчик
В Ізюмі на Харківщині внаслідок нічної ворожої атаки постраждали п’ятеро людей
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
Серед постраждалих – 9-річна дитина. Усім надається необхідна медична допомога.
У місті зазнали пошкоджень п’ять приватних будинків. На місці працюють профільні служби, які усувають наслідки обстрілу.
Нагадаємо, ввечері та в ніч на 18 серпня ворог здійснив атаки на Запоріжжя. Пошкоджені приватні й багатоповерхові будинки, загинули дві людини.
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