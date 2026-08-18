Фото: ОВА

У ніч на 18 серпня російські війська понад 30 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

У Кам'янському ворожі удари пошкодили підприємства, виникли пожежі.

У Зеленодольській громаді Криворізького району понівечена інфраструктура, а в Українській громаді Синельниківського району побитий приватний будинок.

На Нікопольщині під обстрілами перебували Нікополь, а також Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. Там спалахнули пожежі в п'ятиповерхівці та на підприємстві, пошкоджено інфраструктуру й вантажівки. Поранення отримала 19-річна дівчина, вона лікуватиметься амбулаторно.

Рятувальні та аварійні служби працюють над ліквідацією наслідків атак.

Нагадаємо, ввечері та в ніч на 18 серпня ворог здійснив атаки на Запоріжжя. Пошкоджені приватні й багатоповерхові будинки, загинули дві людини.