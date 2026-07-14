Кадрова "чистка" в уряді: парламент звільнив прем'єрку та всіх міністрів
Верховна Рада підтримала відставку премʼєр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов увесь уряд
Про це стало відомо з трансляції пленарного засідання Ради 14 липня, передає RegioNews.
Відставку підтримали 258 народних депутатів.
Під час виступу Свириденко подякувала депутатам та органам влади за спільну роботу протягом року, президентові - за довіру, українцям - за віру та невтомну працю, а військовим - за захист держави.
Разом із Свириденко у відставку йдуть:
- перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль;
- віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба;
- віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка;
- віце-прем’єр-міністр з гуманітарної політики України – міністр культури Тетяна Бережна;
- міністр молоді та спорту Матвій Бідний;
- міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова;
- міністр внутрішніх справ Ігор Клименко; міністр освіти і науки Оксен Лісовий;
- міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко;
- міністр фінансів Сергій Марченко;
- міністр закордонних справ Андрій Сибіга;
- міністр оборони Михайло Федоров;
- міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболєв;
- міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін;
- тимчасова виконувачка обов’язків міністра юстиції Людмила Сугак;
- тимчасовий виконувач обов'язків міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.
Нагадаємо, що напередодні президент України Володимир Зеленський заявив про зміну політичної стратегії держави, яка передбачає оновлення Кабінету Міністрів, кадрові зміни в керівництві правоохоронних органів і призначення відповідальних за ключові зовнішньополітичні напрями.