БпЛА впали на Чернігівщині: загорілися будівлі, постраждала жінка

Фото: ДСНС Чернігівщини

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Постраждала 59-річна жінка – у неї зафіксували гостру реакцію на стрес.

Через падіння безпілотників загорілися дві господарчі будівлі. Також пошкоджено автокран і комбайн, знищено складську будівлю та кілька тонн грубих кормів.

Усі пожежі ліквідували підрозділи ДСНС.

Нагадаємо, ввечері та в ніч на 18 серпня ворог здійснив атаки на Запоріжжя. Через ворожий удар загинули двоє людей – 43-річний чоловік та 41-річна жінка.