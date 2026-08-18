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18 серпня 2026, 09:12

ДТП у центрі Києва: серед учасників колишній "смотрящий" за Лук'янівським СІЗО – ЗМІ

18 серпня 2026, 09:12
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Фото: Національна поліція
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Учасниками ДТП у центрі Києва, де один із автомобілів влетів на літній майданчик ресторану навпроти Палацу "Україна", стали колишній "смотрящий" за Лук'янівським СІЗО Кирило Островський та директор департаменту розвитку футболу Української асоціації футболу Богдан Городнюк

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела у правоохоронних органах, передає RegioNews.

За словами співрозмовників видання, ступінь вини кожного з учасників аварії визначатиме слідство.

За попередніми даними, на місці ДТП драгер показав, що Островський був тверезий. Городнюк отримав травми, йому надають медичну допомогу.

За інформацією Hromadske, Островський перебував за кермом BMW X7.

Як відомо, аварія сталася 17 серпня близько 11:30 на вулиці Великій Васильківській. Два автомобілі BMW зіткнулися, після чого один із них вилетів на територію літньої тераси ресторану та перекинувся.

За даними поліції Києва, 36-річний водій BMW X3, виїжджаючи з другорядної дороги на Велику Васильківську, не надав перевагу в русі та зіткнувся з BMW X7, за кермом якого перебував 31-річний чоловік.

Відвідувачі ресторану та перехожі внаслідок аварії не постраждали.

Островський раніше був фігурантом резонансної ДТП 2018 року на бульварі Лесі Українки, унаслідок якої загинула 10-річна дівчинка. У 2022 році Печерський районний суд Києва засудив його до 4,5 року позбавлення волі.

Зеленський відреагував на ДТП

Президент Володимир Зеленський відреагував на резонансні ДТП у Києві та заявив про необхідність посилити відповідальність для водіїв, які систематично порушують правила дорожнього руху.

За його словами, він обговорив ситуацію із секретарем РНБО Ігорем Клименком. Президент заявив, що необхідні не косметичні зміни до правил і відповідальності, а дієві кроки для захисту життя людей.

Зеленський також повідомив, що питання безпеки на дорогах має бути опрацьоване із залученням парламентарів, громадських організацій та державних інституцій.

Нагадаємо, днями чернівецький бізнесмен Ілля Павлюк, якого журналісти називали "тіньовим куратором" групи народних депутатів від "Слуги народу", потрапив у ДТП на Вінниччині та залишив місце аварії. Згодом правоохоронці його знайшли.

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