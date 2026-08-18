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18 серпня 2026, 09:11

Ворожі дрони атакували Київщину: у Броварському районі пошкоджено склади та офіс

18 серпня 2026, 09:11
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Фото: соцмережі
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Ворог не припиняє атак на Київську область. Під ударами російських безпілотників опинилася цивільна інфраструктура регіону

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Київську ОВА.

Станом на 07:30 у Броварському районі внаслідок влучань та падіння уламків пошкоджено офісну будівлю, складські приміщення та приватний будинок. За публікаціями в соцмережах, через атаку виникла пожежа.

Інформації про постраждалих чи загиблих немає.

На місцях працюють відповідні служби для ліквідації наслідків атаки.

Нагадаємо, ввечері та в ніч на 18 серпня ворог здійснив атаки на Запоріжжя. Пошкоджені приватні й багатоповерхові будинки, загинули дві людини.

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