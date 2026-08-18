Фото: соцмережі

Ворог не припиняє атак на Київську область. Під ударами російських безпілотників опинилася цивільна інфраструктура регіону

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Київську ОВА.

Станом на 07:30 у Броварському районі внаслідок влучань та падіння уламків пошкоджено офісну будівлю, складські приміщення та приватний будинок. За публікаціями в соцмережах, через атаку виникла пожежа.

Інформації про постраждалих чи загиблих немає.

На місцях працюють відповідні служби для ліквідації наслідків атаки.

Нагадаємо, ввечері та в ніч на 18 серпня ворог здійснив атаки на Запоріжжя. Пошкоджені приватні й багатоповерхові будинки, загинули дві людини.