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13 серпня 2026, 14:14

ЗМІ: Пишному загрожує відставка – що не влаштовує Зеленського

13 серпня 2026, 14:14
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Фото: Анастасія Мантач для Forbes Ukraine
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Володимир Зеленський незадоволений роботою голови Національного банку Андрія Пишного. Питання його можливої відставки вже обговорювали на рівні президента

Про це пише "Економічна правда" із посиланням на джерела, передає RegioNews.

За інформацією співрозмовників видання у владі, Верховна Рада може розглянути питання про звільнення Пишного після завершення канікул – 18-19 серпня.

Водночас згодом джерела повідомили, що після візиту Пишного до Офісу Президента на початку серпня від ідеї його відставки нібито відмовилися.

Окремо про невдоволення Зеленського Пишним повідомляє Bloomberg. За даними джерел агентства, президент вважає голову НБУ занадто близьким до Міжнародного валютного фонду та недостатньо активним у підтримці економіки в умовах війни.

Зокрема, Зеленського нібито дратують вимоги МВФ щодо виконання Україною низки непопулярних умов в обмін на фінансову підтримку. Близькість Пишного до позиції міжнародного кредитора, за словами співрозмовників Bloomberg, стала одним із факторів невдоволення президента.

Також кілька високопосадовців, які мають доступ до Зеленського, висловлювали занепокоєння через жорстку монетарну політику НБУ та, на їхню думку, недостатню підтримку економіки.

Водночас у Національному банку заявляють, що протягом повномасштабної війни регулятор забезпечував цінову та фінансову стабільність, стабільність валютного ринку й безперебійну роботу банківської системи. У НБУ також зазначили, що кредитування в Україні активно зростає.

За даними Bloomberg, наразі Зеленський не планує звільняти Пишного, зокрема через відсутність сильного кандидата на його заміну.

Довідка: Андрій Пишний – банкір і юрист, колишній голова правління "Ощадбанку".

На посаді голови НБУ перебуває з 7 жовтня 2022 року. Його кандидатуру запропонував президент Володимир Зеленський, а Верховна Рада призначила Пишного 290 голосами. До цього він працював у банківському секторі, був народним депутатом та заступником секретаря РНБО.

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