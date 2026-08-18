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18 серпня 2026, 07:45

Ворожі атаки на Запоріжжя: пошкоджені приватні й багатоповерхові будинки, є загиблі

18 серпня 2026, 07:45
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Фото: ОВА
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Увечері та в ніч на 18 серпня ворог здійснив атаки на Запоріжжя

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Близько 20:30 російський безпілотник атакував одне із садових товариств міста. Внаслідок влучання виникла пожежа. Через ворожий удар загинули двоє людей – 43-річний чоловік та 41-річна жінка.

Пізніше, близько 00:30, ворог поцілив по приватному сектору Запоріжжя. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа, зазнали пошкоджень приватні будинки, також вибиті вікна в багатоповерхівках.

На місцях працюють комунальні та аварійні служби, які допомагають містянам у ліквідації наслідків атак.

Нагадаємо, минулої доби російські війська завдали 1158 ударів по 59 населених пунктах Запорізької області.

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