Фото: ОВА

Увечері та в ніч на 18 серпня ворог здійснив атаки на Запоріжжя

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Близько 20:30 російський безпілотник атакував одне із садових товариств міста. Внаслідок влучання виникла пожежа. Через ворожий удар загинули двоє людей – 43-річний чоловік та 41-річна жінка.

Пізніше, близько 00:30, ворог поцілив по приватному сектору Запоріжжя. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа, зазнали пошкоджень приватні будинки, також вибиті вікна в багатоповерхівках.

На місцях працюють комунальні та аварійні служби, які допомагають містянам у ліквідації наслідків атак.

Нагадаємо, минулої доби російські війська завдали 1158 ударів по 59 населених пунктах Запорізької області.