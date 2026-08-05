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05 серпня 2026, 08:40

У Рівному 19-річний юнак розпилив газ в обличчя поліцейським на АЗС

05 серпня 2026, 08:40
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У Рівному 19-річному жителю селища Оржів повідомили про підозру у спричиненні тілесних ушкоджень працівникам поліції під час виконання ними службових обов'язків

Про це інформує поліція області, передає RegioNews.

За даними слідства, у ніч на 1 серпня поліцейські прибули за викликом до автозаправної станції на околиці Рівного. Правоохоронці проводили профілактичні заходи через неналежну поведінку громадян та спілкувалися з відвідувачами АЗС.

У цей момент до чотирьох поліцейських підбіг молодик і без очевидної причини розпилив їм в обличчя сльозоточивий газ дратівливої дії. Внаслідок цього правоохоронці отримали тілесні ушкодження.

Рівненський районний суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 66 560 гривень.

Нагадаємо, в Києві патрульні затримали чоловіка, який погрожував перехожим ножем та напав на правоохоронців. Інцидент стався у Солом’янському районі столиці. Під час патрулювання інспектори помітили чоловіка, який поводився агресивно та погрожував містянам, тримаючи у руках ніж.

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Рівне АЗС поліція сльозогінний газ напад
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