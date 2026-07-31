Зеленський оновив склад РНБО: хто у списку

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Президент України підписав указ про оновлення складу Ради національної безпеки та оборони. Стало відомо, хто тепер буде "за столом"

Така інформація з'явилась на офіційному порталі Офісу президента України, передає RegioNews.

До нового складу РНБО увійшли:

головком Михайло Драпатий;

голова МВС Іван Вигівський;

прем'єр Сергій Корецький;

міністр економіки Олександр Кравченко;

в.о. голови СБУ Олександр Поклад;

міністр юстиції Денис Маслов;

в.о. міністра оборони Євгеній Хмара.

Нагадаємо, ввечері 21 липня президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив звільнення Олександра Сирського з посади головнокомандуючого Збройними Силами України. А також про призначення Михайла Драпатого.

Згодом новопризначений головнокомандувач Збройних сил України прокоментував своє призначення та окреслив головні принципи подальшої роботи.

Як відомо, звільнення Олександра Сирського відбулося на тлі протестів у Києві та інших містах України, які почалися після відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони 16 липня. Ексміністр оборони заявив, що головнокомандувач ЗСУ блокував всі ініціативи його команди.

Новим очільником Міноборони став керівник Альфи СБУ Євген Хмара.