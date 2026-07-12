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12 липня 2026, 14:59

Президент анонсував зміну керівників у Кабміні та правоохоронних структурах

12 липня 2026, 14:59
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Фото: Володимир Зеленський/ телеграм
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Президент України Володимир Зеленський заявив про зміну політичної стратегії держави, яка передбачає оновлення Кабінету Міністрів, кадрові зміни в керівництві правоохоронних органів і призначення відповідальних за ключові зовнішньополітичні напрями

Про це він повідомив у телеграм, передає RegioNews.

За словами президента, за кожен пріоритетний напрямок зовнішньої політики відповідатиме окрема людина з необхідним досвідом, яка реалізовуватиме домовленості, досягнуті на рівні глав держав.

Серед ключових напрямків Зеленський назвав співпрацю зі Сполученими Штатами, зокрема щодо ліцензій на виробництво систем Patriot та інших безпекових проєктів, розвиток європейського антибалістичного проєкту, інтеграцію до Європейського Союзу, поглиблення відносин із сусідніми країнами, насамперед Польщею та Угорщиною, а також співпрацю з державами Близького Сходу, Китаєм і міжнародними організаціями.

Президент також окреслив пріоритети внутрішньої політики. За його словами, потребує посилення робота у прифронтових і прикордонних регіонах, необхідно збільшити постачання зброї та безпілотників для Сил оборони, підготувати країну до зимового періоду, прискорити реформування державних компаній і реалізацію проєктів з післявоєнного відновлення.

У зв'язку з цим в Україні розпочнуться кадрові зміни. Зеленський повідомив, що обговорив їх із прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко.

"Обговорили деталі з премʼєр-міністеркою України Юлією Свириденко. Визначили, що для змін потрібне оновлення Кабінету Міністрів. Я вдячний Юлії за чітку, стабільну й ефективну роботу на посаді премʼєр-міністра, за роки результативної роботи в команді України й запропонував очолити новий значущий напрямок у відносинах із ключовим партнером", — написав Зеленський.

За словами глави держави, разом із Верховною Радою планується провести відповідні кадрові зміни в уряді. Крім того, зміни відбудуться у складі керівництва правоохоронних органів.

Також президент повідомив, що провів зустріч із головою НАК "Нафтогаз України" Сергієм Корецьким. Зеленський подякував йому за роботу на чолі "Укрнафти" та "Нафтогазу", зазначивши, що попри складність галузі та значний перетин інтересів компаніям вдалося забезпечити виконання визначених державою показників.

За словами глави держави, під час зустрічі обговорили нові виклики для енергетичного сектору, пов'язані з російськими ударами по енергетичній інфраструктурі в прикордонних і прифронтових регіонах, а також атаками на автозаправні станції та інші об'єкти.

"Обговорили сьогодні, які кроки потрібні нашій державі для більшої стійкості України і забезпечення визначених результатів в рамках оновленої політичної стратегії нашої держави", — зазначив Зеленський.

Водночас, народний депутат Ярослав Железняк заявив, нібито на посаду прем’єра нині розглядають кандидатури:

  • голови правління "Нафтогазу" Сергія Корецького;
  • експрем’єра, міністра енергетики Дениса Шмигаля;
  • міністра оборони Михайла Федорова;
  • міського голови Харкова Ігоря Терехова.

Железняк також припустив, що Свириденко може стати послом України у США.

Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський заявив, що частина українських громад відстає у підготовці до осінньо-зимового періоду, у зв’язку з цим можливі кадрові висновки.

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