Ударив дитину та пішов спати: на Черкащині батько жорстоко побив 8-річну доньку

Фото ілюстративне

Поліція Умані розпочала досудове розслідування за фактом заподіяння тілесних ушкоджень 8-річній дівчинці, яку побив рідний батько. Дитину з тілесними ушкодженнями виявили працівники Служби у справах дітей Уманської міської ради, наразі вона перебуває в лікарні

Про це повідомила поліція Черкаської області, передає RegioNews .

До поліції повідомлення про це надійшло 15 липня. Працівники ювенальної превенції та слідчо-оперативна група попередньо встановили, що ввечері 13 липня 37-річний батько під час сварки з донькою кілька разів ударив її руками по обличчю, після чого штовхнув ногами і пішов спати.

Спілкуючись із поліцейськими, дівчинка розповіла, що це був не перший випадок. Батько, перебуваючи в стані алкогольного спʼяніння, систематично вчиняв щодо неї фізичне та психологічне насильство. Втім до поліції ніхто не звертався. Родина складалася лише з батька й доньки та раніше на обліку не перебувала.

За цим фактом дізнавачі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що у Кривому Розі повідомлено про підозру чоловіку за фактом сексуального насильства щодо 11-річної дівчинки.