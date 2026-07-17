Російська атака на Одесу: є загиблий
В Одесі внаслідок російської атаки 17 липня загинув чоловік
Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
"Ворожа атака на Одесу забрала життя чоловіка”, - повідомив Лисак.
Він зазначив, що країна-агресор продовжує терор цивільних.
Нагадаємо, що під час російської ракетної атаки на Одесу ввечері 16 липня загинула інструкторка з першої допомоги Українського Червоного Хреста.
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