У Дніпрі вітчим ґвалтував 4-річного пасинка

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У Дніпрі судили чоловіка, який ґвалтував 4-річного хлопчика. Це був син його цивільної дружини

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, з грудня 2025 року по лютий 2026 року чоловік неодноразово вчиняв дії сексуального характеру щодо малолітнього хлопчика. Зокрема, коли нікого не було поруч, чоловік роздягав хлопчика та торкався його.

Дитина згодом розповіла про все бабусі. Жінка негайно звернулась до правоохоронці. Зараз хлопчик у безпеці із рідним батьком та бабусею.

Вітчиму-педофілу призначили покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що на Львівщині прокуратури довели в суді вину 47-річного львів’янина, який був дияконом однієї з релігійних громад, у зґвалтуванні та розбещенні малолітньої доньки, а також у виготовленні й зберіганні дитячої порнографії.