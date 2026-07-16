На трасі у Львівській області сталася смертельна ДТП
ДТП сталася 15 липня близько 11:50 на трасі "Київ–Чоп" неподалік міста Сколе
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Зіткнулись легковик "ВАЗ 21112" та мінівен Ford Tourneo Connect.
Від отриманих травм водій "ВАЗу", 74-річний житель міста Сколе, помер на місці.
За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.
Нагадаємо, вранці 11 липня на трасі у Львівській області легковик зіткнувся з автобусом, в якому перебували 45 пасажирів. Одна людина загинула, ще двоє отримали травми.
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