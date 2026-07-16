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16 липня 2026, 11:18

Комітет Ради підтримав призначення Корецького на посаду прем'єр-міністра

16 липня 2026, 11:18
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Сергій Корецький. Фото: Facebook
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Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади рекомендував парламенту призначити очільника НАК Нафтогаз України Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк, передає RegioNews.

За кандидатуру Корецького проголосували 19 членів комітету.

Троє депутатів утрималися.

Нагадаємо, 12 липня президент оголосив про перезапуск зовнішньополітичної стратегії України та підготовку кадрових змін у Кабінеті міністрів.

14 липня Верховна Рада підтримала відставку премʼєр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов увесь уряд.

15 липня у фракції "Слуга народу" обговорили майбутній склад уряду, який може очолити Сергій Корецький. Частину чинних міністрів планують перепризначити, тоді як низку відомств очікують кадрові зміни та реорганізація.

Ввечері 15 липня Зеленський вніс до ВР подання про призначення Корецького на посаду прем’єра.

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