Фото: ДСНС

Подія сталася вдень 15 липня, близько 13:00, між селами Довге та Буківна Івано-Франківського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Під час сплаву Дністром двоє чоловіків опинилися на острівці посеред річки. Човен, на якому вони сплавлялися, віднесло течією. Самостійно дістатися берега чоловіки не могли, тому звернулися по допомогу.

На човні надзвичайники дісталися до чоловіків та доправили їх на берег.

Врятовані – жителі Івано-Франківська 40 та 34 років . Їхній стан задовільний, медичної допомоги вони не потребували.

Човен, який віднесло течією, рятувальники розшукали приблизно за 800 метрів від місця події.

Загалом до рятувальних робіт були залучені 10 надзвичайників, 4 одиниці техніки та один човен.

Нагадаємо, на Чернігівщині рятувальники відшукали тіло 17-річного юнака, який зник на річці разом зі своїм 10-річним братом. На жаль, молодший хлопчик теж не вижив.